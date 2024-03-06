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В Воронеже загорелся пансионат для пожилых людей
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:38

В Воронеже загорелся пансионат для пожилых людей

В пансионате в Воронеже на площади 200 квадратных метров произошло возгорание. Воспламенение кровли здания произошло сегодня, 6 марта, что и послужило причиной распространения огня. На территории пансионата находилось 52 человека, 49 из них пациенты. Спасатели из службы МЧС эвакуировали всех находящихся в помещении.

Персонал и пациентов разместили в других пансионатах в самом городе и за его пределами. В ликвидации огня было задействовано 66 специалистов и 24 единицы специальной техники. Причина, почему произошло возгорание, неизвестна. Но обстоятельства пожара уточняются.

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