В Тунисе на складе нефтяной компании произошел пожар по причине утечки газа

В Тунисе произошёл пожар на складе нефтяной компании из-за утечки газа. В ходе данного происшествия пострадало, по предварительным подсчетам, 35 человек.
Все пострадавшие доставлены в больницу Бен-Арус, где местные врачи оказывают им сейчас всю необходимую помощь.
Благодаря спасателям, вовремя прибывшим на место возможной катастрофы, удалось спасти большое количество людей. Они повели себя, как настоящие герои, и исправили ситуацию как можно быстрее, чтобы избежать огромных жертв среди сотрудников, заявил глава нефтяной компании Халида Беттина, на которой и произошёл пожар.
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