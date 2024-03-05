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В Ростовской области воспламенилось здание из-за трех малолетних детей, играющих с зажигалкой
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:56

В Ростовской области воспламенилось здание из-за трех малолетних детей, играющих с зажигалкой

В городе Новочеркасск, Ростовская область, трое детей, играющие с зажигалкой, устроили пожар в квартире многоэтажного дома.

В данной квартире жила женщина с тремя малолетними сыновьями. В отсутсвии матери в комнате дети начали баловаться с зажигательным предметом, что и привело к появлению очага возгорания.

В ходе стремительного распространения огня прибыла пожарная бригада, которая спасла детей, а также подвергла немедленной эвакуации 30 жителей дома. Тушили воспламенившееся здание 16 спасателей, а также четыре единицы техники. Сейчас жителям и детям, по вине которых и произошёл пожар, ничего не угрожает.

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