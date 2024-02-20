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Житель Москвы погиб из-за пожара
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:50

Житель Москвы погиб из-за пожара

На севере Москвы по адресу Линейный проезд, 1, в многоквартирном доме произошло возгорание. Пламя окутало мебель, личные вещи жильцов и др. Один человек скончался, двое других отправлены в больницу.

Пожар случился на втором этаже многоквартирного дома по адресу: Линейный проезд, 1. Пожилой жилец, хозяин квартиры, погиб в зоне сильного пламени. Двое других остались живы, но были сильно отравлены угарным газом, их нынешнее состояние здоровья пока неизвестно.

Сейчас пожар полностью потушен, поэтому жильцам больше ничего не угрожает.

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