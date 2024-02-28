В Кузбассе произошел пожар в гостевом доме горнолыжного курорта

На территории Кузбасского горнолыжного курорта загорелся гостевой дом в поселке Шерегеш. В результате пожара никто не пострадал, так как бригада местного МЧС вовремя прибыла на место происшествия и потушила основной очаг возгорания.

Над непосредственным процессом ликвидации огня работали шесть членов бригады и четыре машины специальной техники.

До прибытия сотрудников МЧС было эвакуировано 5 человек. Точная причина воспламенения дома неизвестна, но специалисты работают на выяснением всех обстоятельств.