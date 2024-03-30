В Лондоне на улицы вышли десятки тысяч человек с призывом прекратить огонь в Газе

В центре Лондона проходит масштабная акция с требованием установить режим прекращения огня в секторе Газа. В акции участвует несколько десятков тысяч человек. Участники акции, держа палестинские флаги, направляются к Трафальгарской площади, выкрикивая лозунги "Свободу Палестине", "Немедленное перемирие" и "Израиль — государство-террорист". Организаторы акции, включая британские профсоюзы, крайне левые партии, и студенческие организации, также призывают правительство королевства запретить продажу оружия Израилю. Пока не поступало сообщений о нарушениях общественного порядка.

Такие акции проводятся в Лондоне практически каждую неделю. Как отмечает Sky News, текущая демонстрация не смогла собрать более 100 тысяч участников, как планировалось. В ноябре прошлого года по субботам на улицы Лондона выходило до 500 тысяч сторонников прекращения военных действий Израиля в секторе Газа. Согласно данным Скотленд-Ярда, уже потрачено более 32 миллионов фунтов ($40,4 миллиона) на обеспечение безопасности в ходе массовых акций в поддержку Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нашествия 7 октября 2023 года боевиков из палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, что сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал контратаки по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.