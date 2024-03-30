В Лондоне на улицы вышли десятки тысяч человек с призывом прекратить огонь в Газе

В центре Лондона проходит масштабная акция с требованием установить режим прекращения огня в секторе Газа. В акции участвует несколько десятков тысяч человек. Участники акции, держа палестинские флаги, направляются к Трафальгарской площади, выкрикивая лозунги "Свободу Палестине", "Немедленное перемирие" и "Израиль — государство-террорист". Организаторы акции, включая британские профсоюзы, крайне левые партии, и студенческие организации, также призывают правительство королевства запретить продажу оружия Израилю. Пока не поступало сообщений о нарушениях общественного порядка.
Такие акции проводятся в Лондоне практически каждую неделю. Как отмечает Sky News, текущая демонстрация не смогла собрать более 100 тысяч участников, как планировалось. В ноябре прошлого года по субботам на улицы Лондона выходило до 500 тысяч сторонников прекращения военных действий Израиля в секторе Газа. Согласно данным Скотленд-Ярда, уже потрачено более 32 миллионов фунтов ($40,4 миллиона) на обеспечение безопасности в ходе массовых акций в поддержку Палестины.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нашествия 7 октября 2023 года боевиков из палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, что сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал контратаки по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.
OpenAI представила предварительную версию нового голосового движка под названием Voice Engine
Voice Engine позволяет создавать синтетические копии голосов на основе коротких аудиообразцов продолжительностью 15 секунд.
Ученые обнаружили новое существо на дне Тихого океана
В ходе экспедиции ко дну Тихого океана ученые обнаружили новый вид глубоководных существ — боконогих голотурий, или морских огурцов, включая розовое существо с ножками-сосисками.
Стало известно, что на майские праздники россияне поедут в Минск
Представитель компании, специализирующейся на организации экскурсий в Беларуссию Анастасия Павлова подчеркивает благоприятные условия для отдыха в стране: теплая погода и праздничные мероприятия.
Эксперты сообщили, что в первом квартале 2024 года россияне сократили свои расходы на онлайн-шопинг
Доля покупок в онлайн-магазинах снизилась с 56% в прошлом году до 34% в текущем. Общий средний чек в офлайн магазинах превысил средний чек онлайн-покупок, составив 1 684 рубля против 1 582 рублей соответственно.