На Сахалине Пожар в приюте "Пес и кот" полностью ликвидирован

Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали возгорание, произошедшее в приюте для животных "Пес и Кот" на Сахалине, как сообщается в официальном канале МЧС России в Telegram. По данным ведомства, 304 собаки и 55 кошек были спасены из здания, охваченного огнем.

"Из горящего здания были эвакуированы 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла", — подчеркнули в МЧС.

Предварительно сообщалось, что в городе Южно-Сахалинске произошел пожар в приюте "Пес и Кот", который был объявлен вторым уровнем реагирования. Дым от пожара был заметен в центре города, сообщает "Аргументы и факты".