Сообщение об угрозе взрыва на Ставрополье на рынке не подтвердилось

Угроза взрыва на рынке "Лира" в Ставрополье, где днем было эвакуировано около 3 тыс. человек, оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Предгорного муниципального округа, сообщает ТАСС.

"Проверка завершена. Взрывчатки не обнаружено", — отметил представитель агентства.

Во вторник в диспетчерскую ЕДДС Предгорного округа поступил звонок от неопознанного лица, утверждавшего, что на рынке "Лира" находятся взрывоопасные вещества.