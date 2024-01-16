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Сообщение об угрозе взрыва на Ставрополье на рынке не подтвердилось
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:44

Сообщение об угрозе взрыва на Ставрополье на рынке не подтвердилось

Угроза взрыва на рынке "Лира" в Ставрополье, где днем было эвакуировано около 3 тыс. человек, оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Предгорного муниципального округа, сообщает ТАСС.

"Проверка завершена. Взрывчатки не обнаружено", — отметил представитель агентства.

Во вторник в диспетчерскую ЕДДС Предгорного округа поступил звонок от неопознанного лица, утверждавшего, что на рынке "Лира" находятся взрывоопасные вещества.

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