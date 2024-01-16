Сообщение об угрозе взрыва на Ставрополье на рынке не подтвердилось

Угроза взрыва на рынке "Лира" в Ставрополье, где днем было эвакуировано около 3 тыс. человек, оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Предгорного муниципального округа, сообщает ТАСС.
"Проверка завершена. Взрывчатки не обнаружено", — отметил представитель агентства.
Во вторник в диспетчерскую ЕДДС Предгорного округа поступил звонок от неопознанного лица, утверждавшего, что на рынке "Лира" находятся взрывоопасные вещества.
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