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О взрывах сообщили в Херсоне
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:24

О взрывах сообщили в Херсоне

Взрывные события произошли в городе Херсон, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщил Роман Мрочко руководитель городской администрации, назначенной украинскими властями.

"В Херсоне слышны взрывы", — отметил он в своем канале в Telegram.

По уточненной информации, взрывы произошли в Днепровском районе города, сообщает ТАСС.

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