О взрывах сообщили в Херсоне

Взрывные события произошли в городе Херсон, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщил Роман Мрочко руководитель городской администрации, назначенной украинскими властями.
"В Херсоне слышны взрывы", — отметил он в своем канале в Telegram.
По уточненной информации, взрывы произошли в Днепровском районе города, сообщает ТАСС.
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