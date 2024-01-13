О взрывах сообщили в Херсоне

Это заявление было сделано в ответ на проведение воздушной операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков. По данным источников, США предоставляют боевикам оружие и разведывательную информацию, что вызывает "войну на истощение" с Турцией.