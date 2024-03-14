Издание Verkkouutiset опубликовало данные о том, как в финской армии реагируют на украинский конфликт. На данный момент бойцы массово подают заявления на увольнение, говорится в материале.

- Подача заявки о переходе на гражданскую службу стала распространенным явлением после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва, - пишут авторы публикации.

Только за первые два месяца 2023 года было подано 1700 заявлений. Из них 1400 пришлись на февраль. До этого рекорд был в 2022 году - тогда из армии ушло 3800 бойцов. После выхода из резерва солдатам не придется принимать срочную службу, если возникнет кризисная ситуация.