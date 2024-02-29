Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что во время передачи вооружения Киеву власти не стали ставить запреты и ограничения по применению. Так что у Украины есть полное право использовать оружие против России на любых условиях.
- Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории, - процитировали политика финские журналисты.
Издание Yle также дополнили статью словами министра обороны Антти Хяккянена. Он подчеркнул, что ограничения вводили те страны, которые передавали оружие дальнего радиуса детям. Финляндия к этому отношения не имеет.
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