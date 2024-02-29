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Финляндия не вводила ограничения Украине по использованию переданного оружия против России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:33

Финляндия не вводила ограничения Украине по использованию переданного оружия против России

Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что во время передачи вооружения Киеву власти не стали ставить запреты и ограничения по применению. Так что у Украины есть полное право использовать оружие против России на любых условиях.

- Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории, - процитировали политика финские журналисты.

Издание Yle также дополнили статью словами министра обороны Антти Хяккянена. Он подчеркнул, что ограничения вводили те страны, которые передавали оружие дальнего радиуса детям. Финляндия к этому отношения не имеет.

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