Издание Helsingin Sanomat сообщило о массовом увольнении солдат, находящихся в резерве. Только за два месяца их количество достигло 1435 человек, говорится в публикации. Для сравнения, в прошлом году общее количество уволившихся военных составило 1650 человек.

- В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения, - подчеркивают авторы статьи.

По закону, каждый из уволившихся обязан пройти пятидневную подготовку по гражданской службе. Однако сейчас количество претендентов на эту программу настолько много, что власти запланировали открыть 44 дополнительных курса, но и на них осталось свободными лишь 30 мест. Бронь уже идет на следующий год.