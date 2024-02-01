Финское издание Iltalehti сообщило о том, что в стране теперь запрещен сбор помощи Киеву. Уже две организации столкнулись с проблемами: здесь была организована военная подготовка украинских бойцов, а также поставка продукции для финских наемников.
- Полиция Финляндии не согласна выдавать разрешение на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим ВСУ, - говорится в сообщении. - Поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом не является общественно полезным делом.
В целом, законодательством страны не отрицается возможность поддержки военных сил, однако полиция Финляндии приняла именно такое решение.
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