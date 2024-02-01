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Денег все меньше: финская полиция не дает волонтерам собирать средства в поддержку ВСУ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:31

Денег все меньше: финская полиция не дает волонтерам собирать средства в поддержку ВСУ

Финское издание Iltalehti сообщило о том, что в стране теперь запрещен сбор помощи Киеву. Уже две организации столкнулись с проблемами: здесь была организована военная подготовка украинских бойцов, а также поставка продукции для финских наемников.

- Полиция Финляндии не согласна выдавать разрешение на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим ВСУ, - говорится в сообщении. - Поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом не является общественно полезным делом.

В целом, законодательством страны не отрицается возможность поддержки военных сил, однако полиция Финляндии приняла именно такое решение.

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