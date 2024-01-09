В правительстве Финляндии договорились не открывать в ближайшее время границы с Россией. Сейчас кабмин страны ищет веские юридические основания для этого, в том числе используя и разведданные, сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на анонимные источники.

- Позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, - говорится в публикации. - При условии, что для этого решения есть законные основания.

Напомним, что закрытие границ по документам действует всего месяц, и уже 15 января все сроки истекают. На данный момент в качестве аргумента для продления закрытия Финляндия может использовать лишь информацию о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются.