В правительстве Финляндии договорились не открывать в ближайшее время границы с Россией. Сейчас кабмин страны ищет веские юридические основания для этого, в том числе используя и разведданные, сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на анонимные источники.
- Позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, - говорится в публикации. - При условии, что для этого решения есть законные основания.
Напомним, что закрытие границ по документам действует всего месяц, и уже 15 января все сроки истекают. На данный момент в качестве аргумента для продления закрытия Финляндия может использовать лишь информацию о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища пересечь границу с Финляндией, если пункты пропуска вновь откроются.
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