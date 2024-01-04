Финский национальный оператор электросетей Fingrid сообщил о новом рекорде. Показатель суточного потребления превысил уровень в 14 500 МВт. Причиной стали погодные условия.
В Финляндии с начала года установились сильные морозы, что и привело к большому расходу энергии, говорится в сообщении. До этого рекорд потребления был установлен в 2023 году и составил 13200 МВт. Как считают специалисты, нынешние показатели еще не предел - уже к концу недели суточный расход может составить 15000 МВт. Единственным утешением служит то, что доступность ресурса остается, а дефицита не будет.
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