Финский национальный оператор электросетей Fingrid сообщил о новом рекорде. Показатель суточного потребления превысил уровень в 14 500 МВт. Причиной стали погодные условия.

В Финляндии с начала года установились сильные морозы, что и привело к большому расходу энергии, говорится в сообщении. До этого рекорд потребления был установлен в 2023 году и составил 13200 МВт. Как считают специалисты, нынешние показатели еще не предел - уже к концу недели суточный расход может составить 15000 МВт. Единственным утешением служит то, что доступность ресурса остается, а дефицита не будет.