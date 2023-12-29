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Финские нефтяники предупредили о двухдневной забастовке
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:35

Финские нефтяники предупредили о двухдневной забастовке

Работники НПЗ Финляндии собираются бастовать: они предупредили об этом заранее. На два дня работа остановится в промышленных районах Килпилахти и Коккола, а в забастовке будут участвовать около семи тысяч человек.

Промышленный союз сообщил, что акция назначена на 1 и 2 февраля будущего года. Причина - недовольство реформами правительства. Это уже не первая забастовка, в декабре таким образом выразили свое недовольство работники общественного транспорта. Министр занятости Арто Сатонен в своем комментарии подчеркнул, что такие действия создают негативный имидж для страны, а компании терпят убытки.

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