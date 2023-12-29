Работники НПЗ Финляндии собираются бастовать: они предупредили об этом заранее. На два дня работа остановится в промышленных районах Килпилахти и Коккола, а в забастовке будут участвовать около семи тысяч человек.

Промышленный союз сообщил, что акция назначена на 1 и 2 февраля будущего года. Причина - недовольство реформами правительства. Это уже не первая забастовка, в декабре таким образом выразили свое недовольство работники общественного транспорта. Министр занятости Арто Сатонен в своем комментарии подчеркнул, что такие действия создают негативный имидж для страны, а компании терпят убытки.