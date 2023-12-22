Издание Politico опубликовало интервью с министром обороны Финляндии Антти Хаккяненом, в котором политик рассказывает о начале «холодной войны» между Западом и Россией. По его словам, Евросоюз и Украина переоценили свое сотрудничество, учитывая, что Россия способна вести военные действия в течение нескольких лет.

- Я думаю, что многие западные страны считали, что конфликт является краткосрочной проблемой, - сообщил министр. - Теперь мы вступаем в своего рода новую «холодную войну».

Не так давно Финляндия обозначила свою поддержку Украине, сообщив о планах передачи Киеву военную помощь, общая стоимость которой составит 106 млн евро.