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Финляндия считает, что начинается новая «холодная война»
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:34

Финляндия считает, что начинается новая «холодная война»

Издание Politico опубликовало интервью с министром обороны Финляндии Антти Хаккяненом, в котором политик рассказывает о начале «холодной войны» между Западом и Россией. По его словам, Евросоюз и Украина переоценили свое сотрудничество, учитывая, что Россия способна вести военные действия в течение нескольких лет.

- Я думаю, что многие западные страны считали, что конфликт является краткосрочной проблемой, - сообщил министр. - Теперь мы вступаем в своего рода новую «холодную войну».

Не так давно Финляндия обозначила свою поддержку Украине, сообщив о планах передачи Киеву военную помощь, общая стоимость которой составит 106 млн евро.

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