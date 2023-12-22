Правительство Финляндии решило стимулировать добровольное возвращение мигрантов финансовой поддержкой. Как сообщает МВД страны, те, кто получил отказ в убежище, получат 5300 евро в том случае, если вернутся на родину в течение 30 дней. Заявление на выдачу средств будут приниматься только в течение этого времени.

Тем, кто опоздал, предназначены более скромные выплаты - лишь 2000 евро. Закон начнет работать с января 2024 года. Как говорят в ведомстве, благодаря новому постановлению система помощи будет упрощена. До этого сумма варьировалась в зависимости от страны происхождения.

На выплату не смогут рассчитывать тем, кто переезжает в другую страну Евросоюза или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не нужна виза в Финляндию.