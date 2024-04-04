Решение о продлении закрытия границ затронуло как сухопутные, так и морские пункты пропуска, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.
Ограничения на пересечение границы введены с ноября 2023 года из-за потока беженцев. Финские власти обвиняли Россию в направлении беженцев к границе. Официальные лица России отвергли обвинения, сообщает РИА Новости.
Услышать альтернативную точку зрения по миру на Украине Запад пока не готов
Мнение стран глобального Юга официальный Запад учитывать не хочет, а значит к переговорам по Украине он пока не готов.
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Ученые обнаружили признак для предсказания эффективности лечения женского рака
Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили маркер эффективности иммунотаргетной терапии для пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия.
Сбер представил усовершенствованную нейросеть Kandinsky
Новая версия, Kandinsky 3.1, обучена на расширенном датасете изображений, что улучшило качество сгенерированных изображений.