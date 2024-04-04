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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:20

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления

Решение о продлении закрытия границ затронуло как сухопутные, так и морские пункты пропуска, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.

Ограничения на пересечение границы введены с ноября 2023 года из-за потока беженцев. Финские власти обвиняли Россию в направлении беженцев к границе. Официальные лица России отвергли обвинения, сообщает РИА Новости.

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