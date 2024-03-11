В Финляндии забастовка профсоюзов остановила работу почти всех морских портов страны из-за протестов против реформ кабмина на рынке труда, сообщает финский телеканал Yle.

Забастовка уэе привела к остановке грузовых перевозок почти во всех финских портах. Ожидается, что в результате простоя порты будут переполнены товарами, так как разгрузка прекратится, хотя среди товаров присутствуют и скоропортящиеся продукты, например лекарства и цветы. Их будут пытаться перевезти на пассажирских судах.

Акции охватывают около 7 тыс. человек, включая профсоюзы работников автотранспорта, индустриальный профсоюз и другие. Проф﻿союзы протестуют против запланированных правительством мер на рынке труда и ослабления социального обеспечения.

Ранее в аэропорту Мюнхена проходила забастовка персонала авиакомпании Lufthansa и сотрудников безопасности авиагавани.





