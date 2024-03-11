В Финляндии забастовка профсоюзов остановила работу почти всех морских портов страны из-за протестов против реформ кабмина на рынке труда, сообщает финский телеканал Yle.
Забастовка уэе привела к остановке грузовых перевозок почти во всех финских портах. Ожидается, что в результате простоя порты будут переполнены товарами, так как разгрузка прекратится, хотя среди товаров присутствуют и скоропортящиеся продукты, например лекарства и цветы. Их будут пытаться перевезти на пассажирских судах.
Акции охватывают около 7 тыс. человек, включая профсоюзы работников автотранспорта, индустриальный профсоюз и другие. Профсоюзы протестуют против запланированных правительством мер на рынке труда и ослабления социального обеспечения.
Ранее в аэропорту Мюнхена проходила забастовка персонала авиакомпании Lufthansa и сотрудников безопасности авиагавани.
Археологические исследования на парковке в Иерусалиме привели к удивительному открытию
Ученые обнаружили древний ров железного века под поверхностью парковки.
Ученые сообщили, что Атлантический океан через 20 млн лет начнет уменьшаться
Геологические исследования указывают на то, что Атлантический океан, образовавшийся в результате раскола суперконтинента Пангеи, продолжает свое расширение за счет сжатия Тихого океана.
Исследования врачей показали, что употребление яиц в вечернее время способствует снижению веса
Яйца являются источником белка и полезных микроэлементов, улучшающих обмен веществ.
Мальчик восьми лет нанес матери огнестрельное ранение из пневматического ружья
В ОМВД России "Гурьевский" недавно поступила информация о том, что в музее в посёлке Низовье несовершеннолетний сын случайно нанес огнестрельное ранение матери.