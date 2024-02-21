В Финляндии наблюдается эпидемия РС вируса, особенно сильно затрагивающая детей и младенцев

Пик заболеваемости пришелся на январь, со множеством детей, требующих реанимации. Эпидемия распространилась по всей стране, особенно сосредоточившись в центральном регионе.

Симптомы включают заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и проблемы с приемом пищи. Большинство пациентов восстанавливаются, хотя некоторым приходится оставаться в больнице дольше недели. Для профилактики рекомендуется избегать посещения оживленных мест, таких как супермаркеты, сообщает Газета.Ру.