В Финляндии наблюдается эпидемия РС вируса, особенно сильно затрагивающая детей и младенцев

Пик заболеваемости пришелся на январь, со множеством детей, требующих реанимации. Эпидемия распространилась по всей стране, особенно сосредоточившись в центральном регионе.
Симптомы включают заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и проблемы с приемом пищи. Большинство пациентов восстанавливаются, хотя некоторым приходится оставаться в больнице дольше недели. Для профилактики рекомендуется избегать посещения оживленных мест, таких как супермаркеты, сообщает Газета.Ру.
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