Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 92,349
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 99,5589
В Финляндии наблюдается эпидемия РС вируса, особенно сильно затрагивающая детей и младенцев
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:46

В Финляндии наблюдается эпидемия РС вируса, особенно сильно затрагивающая детей и младенцев

Пик заболеваемости пришелся на январь, со множеством детей, требующих реанимации. Эпидемия распространилась по всей стране, особенно сосредоточившись в центральном регионе.

Симптомы включают заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и проблемы с приемом пищи. Большинство пациентов восстанавливаются, хотя некоторым приходится оставаться в больнице дольше недели. Для профилактики рекомендуется избегать посещения оживленных мест, таких как супермаркеты, сообщает Газета.Ру.

Мир

ГД расторгла рыболовное соглашение с Британией

ГД расторгла рыболовное соглашение с Британией

Британия может остаться без национального блюда из-за выхода РФ из договора о рыболовстве

Читать полностью
Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году

Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max в 2024 году.

Читать полностью

Общество

Ученые исследовали садовый многолетник

Ученые исследовали садовый многолетник

Специалисты провели исследование садового многолетника и обнаружили в нем значительное количество полезных соединений, таких как кумарины, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества имеют потенциал для использования в парфюмерии, фармацевтике и противовоспалительных средствах.

Читать полностью
Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion

Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion

Обновленная модель представлена в четырех комплектациях — Comfort, Elite, Premium, Tech Plus — с ценовым диапазоном от 2 до 2,8 млн рублей.

Читать полностью

Новости