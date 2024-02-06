Стачка началась сегодня, 6 февраля, в крупных городах Финляндии. Её организатор — Центральная организация профсоюзов профессиональных и управленческих кадров (Akava).
В акции принимают участие разные отрасли, в частности работники транспорта, коммунальщики, воспитатели и студенты. Вообще забастовки профсоюзов продолжаются в стране уже несколько месяцев. Но особенно финские защитники трудовых прав активизировались перед предстоящими выборами президента страны.
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