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Во вторник началась всеобщая забастовка в Финляндии
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:40

Во вторник началась всеобщая забастовка в Финляндии

Стачка началась сегодня, 6 февраля, в крупных городах Финляндии. Её организатор — Центральная организация профсоюзов профессиональных и управленческих кадров (Akava).

В акции принимают участие разные отрасли, в частности работники транспорта, коммунальщики, воспитатели и студенты. Вообще забастовки профсоюзов продолжаются в стране уже несколько месяцев. Но особенно финские защитники трудовых прав активизировались перед предстоящими выборами президента страны.

Остановить работу жителей Суоми вынудила социальная политика государства — урезание пособий, зарплат и условия труда.

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