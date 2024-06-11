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Финская армия впервые задействована в НАТО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:43

Финская армия впервые задействована в НАТО

Финляндия впервые включила свои вооруженные силы в рамках НАТО, отправив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по охране воздушного пространства, объявило министерство обороны Румынии во вторник.

Следуя своему вступлению в альянс в апреле 2023 года, Финляндия впервые в истории НАТО активизировала свои военные силы, перебросив на базу "Михай Когэлничану" семь истребителей. Они примут участие в усовершенствованной миссии воздушного патрулирования в сочетании с румынскими и британскими воздушными силами, как говорится в официальном заявлении министерства обороны Румынии, опубликованном в СМИ.

Пребывание финских военных в Румынии продлится примерно два месяца.

Совместные усовершенствованные миссии по охране воздушного пространства проводятся в Румынии с 2014 года с участием союзников НАТО.

Министерство обороны страны считает, что эти мероприятия способствуют развитию реагирования и давления, а также укреплению оперативной согласованности между румынскими и союзными ВВС.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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