Финляндия впервые включила свои вооруженные силы в рамках НАТО, отправив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по охране воздушного пространства, объявило министерство обороны Румынии во вторник.
Следуя своему вступлению в альянс в апреле 2023 года, Финляндия впервые в истории НАТО активизировала свои военные силы, перебросив на базу "Михай Когэлничану" семь истребителей. Они примут участие в усовершенствованной миссии воздушного патрулирования в сочетании с румынскими и британскими воздушными силами, как говорится в официальном заявлении министерства обороны Румынии, опубликованном в СМИ.
Пребывание финских военных в Румынии продлится примерно два месяца.
Совместные усовершенствованные миссии по охране воздушного пространства проводятся в Румынии с 2014 года с участием союзников НАТО.
Министерство обороны страны считает, что эти мероприятия способствуют развитию реагирования и давления, а также укреплению оперативной согласованности между румынскими и союзными ВВС.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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