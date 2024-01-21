Ученые из Канады предлагают новый метод определения психопатии — анализ длины пальцев

В ходе исследования в Исследовательском центре Шарль-Ле-Мойн в Квебеке изучено 80 участников, среди которых 44 имели диагнозы, связанные с психическими отклонениями. Результаты, опубликованные в Journal of Psychiatric Research, показали интересную связь между психопатией и длиной указательных пальцев. Люди с короткими указательными пальцами чаще страдают от расстройств психики.

Ученые подтвердили диагнозы, используя исследование черт личности, характерных для "темной триады" — антисоциального и психопатического поведения. Сканирование и замеры правых кистей рук также выявили заметную связь между этими чертами и более низким соотношением длины указательного и безымянного пальцев.

Эксперимент подтвердил, что биологические факторы, такие как уровень тестостерона и эстрогена в утробе матери, могут влиять на длину пальцев и связаны с развитием психопатии. Однако исследователи предостерегают, что длина пальцев не является единственным признаком психопатии, и даже если он обнаружен, не является неисправимым. Они подчеркивают, что традиционное медикаментозное лечение в сочетании с психологическим воздействием и самовоспитанием может эффективно корректировать симптомы, сообщает Planet Today.