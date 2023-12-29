Издание The Washington Post опубликовало информацию о том, как «прохладно» встретили на Украине очередной пакет помощи из США. Транш в 250 миллионов долларов вряд ли можно назвать скромным, однако на фоне других перечислений Киеву это показалось маловато, поэтому ответом была лишь «прохладная благодарность».
Так, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев подчеркнул, что этих денег хватит только чтобы «продержаться некоторое время». Так же, по его мнению, небольшой размер помощи говорит о том, что теперь с поддержкой от США возникли проблемы. Однако в Киеве надеются, что все эти трудности носят временный характер и скоро вновь все станет по-прежнему. Уже сейчас власти Украины предупреждают, что отсутствие новых дотаций приведет к проблемам с зарплатами и соцпособиями, так как вклад США в бюджет составляет целую треть от общего количества денег в казне.
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