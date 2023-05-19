В фильмах о героях СВО снимаются не только профессионалы, но и школьники

В Тверской области сняли короткометражку в память о погибших на фронте.

Фото: Кристина Белякова

С 1 сентября российские зрители смогут увидеть короткометражный фильм "Василёк", снятый по рассказу писательницы Елены Гай. Съемки прошли в Ржеве и Твери в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России и мира". В главных ролях снялись тверские школьники.

Ученик пятого класса МОУ СОШ №39 Сергей Прозоров рассказал о своей роли в короткометражном фильме "Василёк". Юный актёр сыграл школьника Васю, брат которого погиб в бою. По сюжету мальчик сбегает с уроков, чтобы также отправиться на фронт повторить подвиг старшего брата. В электричке ребёнок встречает настоящего террориста, ему приходится выбирать — ехать дальше к своей цели или предотвратить преступление.

"В этом фильме все поступки человека определяет его истинный мотив. Истинным мотивом главного героя, истинным побуждением всех его действий является любовь к стране, любовь к своему родному брату, который погиб на СВО", — пояснила сценарист Елена Дубровская.

Также автор сценария отметила, что в съёмках приняли участие неравнодушные люди, которым не нужно было притворяться, играя свои роли. Так, в церкви школьник встречает настоящего священнослужителя — митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Даже роль полицейского в ленте исполнил реальный сотрудник правоохранительных органов. Как считают создатели, это придаёт данной киноработе особой искренности.

Интерес к тематике героизма на фронте не только в историческом, но и современном контексте понятен каждому россиянину. Примечательно, что пока обращаются к ней чаще энтузиасты. Так, в прошлом году на экраны вышел боевик "Лучшие в аду". У ленты петербургской кинокомпании Aurum Production среди создателей указаны Евгений Пригожин и Андрей Нагин. Первый — предприниматель из Петербурга и лидер ЧВК "Вагнер". Уже не раз он поддерживал патриотические кинопроекты. При его содействии снято уже около 10 кинолент о русских героях. Второй был опытным штурмовиком, удостоен звания героя России после гибели в бою.

В сценарий "Лучших в аду" вложен реальный опыт настоящего бойца и героя. Съёмки велись в том числе в локациях фронта, актеров консультировали бойцы, не понаслышке знакомые с тактикой и стратегией. Также в киноленте представлены в действии современные образцы вооружения, за что военную драму назвали учебным пособием по ведению боя. В то же время, как и фильм "Василек", "Лучшие в аду" затрагивают нравственные аспекты, тему внутреннего выбора, высоких моральных качеств и другие моменты.

Отметим, что проект, в рамках которого был снят "Василёк", реализуется с 2015 года. Миссия Всероссийского конкурса "Киноуроки в школах России и мира" — воспитание в будущих поколениях этических качеств и духовных ценностей. Уже снято 50 кинокартин для использования на воспитательных занятиях со школьниками.