В Москве открылся кинофестиваль отечественного документального кино, посвященного СВО

В Москве открылся один из самых масштабных кинофестивалей российского документального кино "RT.ДОК:Время героев", посвященного СВО.

Всего на кинофестивале будет показано 26 фильмов. Документальные ленты повествует о событиях СВО глазами тех, кто побывал на местах и горячих точках.

Вместо именитых актёров - в фильмах играют главные роли те, кто поехал в зону специальной военной операции, чтобы защитить родину и рассказать правду: солдаты российской армии, военные корреспонденты, волонтёры и др.

Раньше считалось, что документальное кино проигрывает игровому в плане популярности, но кинофестиваль RT.ДОК показывает иную картину. В зале аншлаг, от зрителей нет отбоя. Кинофестиваль развивается и активно осваивает зарубежный рынок.

Если ранее российские документальные фильмы показали в семи российских городах и в Турции, то в этом году ленты о героических подвигах бойцов СВО покажут в 14 странах и на двух континентах: Африка и Азия.

Задача подобного кино рассказать правду происходящих в зоне СВО событий самым наглядным образом, а именно показать видеосъёмку по горячим следам и с мест боевых действий.

Помимо премьер документального кино, выступят рок-звёзды, проведут встречи с героям специальной военной операции, а также у желающих будет возможность написать письмо на фронт.

Организаторы фестиваля подготовили две выставки. На одной фотографии с мест военных событий в Донбассе, а на другой картинная галлерея, на которой представлены работы, написанные углём, с изображением героев СВО и военных корреспондентов.