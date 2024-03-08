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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 17:44

"Бременские музыканты" заняли вторую позицию как самый кассовый российский фильм года, уступив первенство комедии "Холоп 2"

Семейный блокбастер "Бременские музыканты" занял второе место среди самых кассовых фильмов с начала года с показателями свыше 3 миллиардов рублей.

Семейный музыкальный фильм российского режиссёра Алексея Нужного оказался чрезвычайно успешным и прибыльным в прокате, уступив только лишь комедии "Холоп 2" Клима Шипенко.

Картина "Бременские музыканты" является идейным продолжением одноименного мультфильма, так как расширяет некоторые аспекты истории полюбившихся и знакомых всем персонажей. Главные роли в картине сыграли: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева и др.

Фильм вышел на экраны 1 января 2024 года.

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