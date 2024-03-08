"Бременские музыканты" заняли вторую позицию как самый кассовый российский фильм года, уступив первенство комедии "Холоп 2"

Семейный блокбастер "Бременские музыканты" занял второе место среди самых кассовых фильмов с начала года с показателями свыше 3 миллиардов рублей.
Семейный музыкальный фильм российского режиссёра Алексея Нужного оказался чрезвычайно успешным и прибыльным в прокате, уступив только лишь комедии "Холоп 2" Клима Шипенко.
Картина "Бременские музыканты" является идейным продолжением одноименного мультфильма, так как расширяет некоторые аспекты истории полюбившихся и знакомых всем персонажей. Главные роли в картине сыграли: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева и др.
Фильм вышел на экраны 1 января 2024 года.
В Афинах 8 тысяч студентов вышли на демонстрацию к греческому парламенту
В Афинах 8 тысяч демонстрантов шагали к зданию греческого парламента. Возмущённых студентов пыталась остановить полиция. Когда демонстрация зашла слишком далеко сотрудники правоохранительных органов применила слезоточивый газ. Девять человек из общей массы были задержаны.
Японские компании Suzuki и Skydrive объявили о начале производства летающих автомобилей
Suzuki и Skydrive предназначены для использования на выставке Expo-2025 в Осаке.
Стало известно, какие страны являются самыми доступными для майского отдыха россиян
Исследование туристического портала РСТ выявило, что Турция и Египет представляют собой наиболее доступные страны для майского отдыха россиян.
Российским туристам стало сложно осуществить поездку в Турцию из-за возникших проблем с международными платежами
Проблемы вызваны санкциями, наложенными западом на банковскую систему Турции, что привело к трудностям в проведении транзакций.