Врач Елена Малышева и её коллеги в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале обсудили влияние просмотра различных жанров фильмов на здоровье. Они отметили, что фильмы ужасов могут привести к инфаркту или инсульту у пожилых людей. Боевики вызывают повышение аппетита, тогда как комедии улучшают функциональные способности у людей с ишемической болезнью сердца, позволяя им двигаться быстрее.
Кроме того, длительное пребывание в кинотеатре увеличивает риск тромбоза конечностей, особенно у пенсионеров. Чтобы избежать тромбоза, врачи рекомендуют выполнять простое упражнение: напрягать камбаловидные мышцы, поднимая ноги с пятки на носок. Это помогает разогнать кровь и может сжечь до 600 калорий за время просмотра фильма, сообщает News.Ru.
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