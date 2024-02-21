На ВДНХ состоится презентация пятого Международного кинофестиваля "Циолковский"

Фестиваль организован при поддержке ряда крупных культурных и научных институтов и организаций, включая Госкорпорацию "Роскосмос" и Президентский фонд культурных инициатив. Представители фестиваля поделятся информацией о местах проведения, нововведениях, планах и деталях программы.

Президент фестиваля Игорь Угольников выразил благодарность за долгосрочную поддержку со стороны "Роскосмоса". В рамках презентации будут представлены ролики о конкурсных фильмах, а также раскрыты детали деловой программы, включая встречи со зрителями и участие представителей отряда космонавтов. Фестиваль будет посвящен космонавтам и особенно Юрию Алексеевичу Гагарину, и его целью является сохранение и передача памяти о великих достижениях России в области космоса, сообщает ТАСС.