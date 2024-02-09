Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:39

"Кинопоиск" адаптировал свой сервис для незрячих пользователей

"Кинопоиск" внедрил тифлокомментарии к более чем 60 фильмам и сериалам. Этот шаг позволяет пользователям получить доступ ко всем ключевым функциям, таким как воспроизведение видео, просмотр информации о контенте и просмотр подборок.

Кроме того, все будущие оригинальные проекты "Кинопоиска" также будут иметь тифлокомментарии.

Текущая доступность функции ограничивается веб-версией и Android-приложением, однако планируется расширение поддержки на iOS. Платформа также внедрила улучшения для незрячих пользователей, такие как возможность увеличения шрифта и текстовые описания функций для использования программ экранного доступа, сообщает ТАСС.

Мир

Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее

Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее

Главным своим врагом считает Пхеньян "южнокорейских марионеток", которых возможно придётся вскоре оккупировать.

Читать полностью
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину

Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину

Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.

Читать полностью

Общество

Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде

Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде

В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.

Читать полностью
Аналитики Ostrovok.ru опубликовали рейтинг лучших отелей в странах СНГ и Грузии за 2023 год

Аналитики Ostrovok.ru опубликовали рейтинг лучших отелей в странах СНГ и Грузии за 2023 год

Исследование охватило около 150 гостиниц в 22 городах региона, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан.

Читать полностью

Новости