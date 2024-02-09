"Кинопоиск" адаптировал свой сервис для незрячих пользователей

"Кинопоиск" внедрил тифлокомментарии к более чем 60 фильмам и сериалам. Этот шаг позволяет пользователям получить доступ ко всем ключевым функциям, таким как воспроизведение видео, просмотр информации о контенте и просмотр подборок.

Кроме того, все будущие оригинальные проекты "Кинопоиска" также будут иметь тифлокомментарии.

Текущая доступность функции ограничивается веб-версией и Android-приложением, однако планируется расширение поддержки на iOS. Платформа также внедрила улучшения для незрячих пользователей, такие как возможность увеличения шрифта и текстовые описания функций для использования программ экранного доступа, сообщает ТАСС.