В Таиланде пройдет Московский фестиваль кино

Московский фестиваль кино расширяет своё воздействие за пределы России, предоставляя зрителям в Таиланде возможность насладиться пятью выдающимися российскими фильмами. Под руководством заммэра Натальи Сергуниной, фестиваль стартует в рамках культурного обмена и туризма между двумя странами.

Протяженность мероприятия составит два с половиной месяца, в течение которых тайские кинотеатры в столице, Паттайи и на острове Пхукет предоставят публике возможность насладиться фильмами "Вызов", "Сердце Пармы", "Либерея: Охотники за сокровищами", "Обратимая реальность" и "Конёк-Горбунок", сообщает RT.