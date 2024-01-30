В Таиланде пройдет Московский фестиваль кино

Московский фестиваль кино расширяет своё воздействие за пределы России, предоставляя зрителям в Таиланде возможность насладиться пятью выдающимися российскими фильмами. Под руководством заммэра Натальи Сергуниной, фестиваль стартует в рамках культурного обмена и туризма между двумя странами.
Протяженность мероприятия составит два с половиной месяца, в течение которых тайские кинотеатры в столице, Паттайи и на острове Пхукет предоставят публике возможность насладиться фильмами "Вызов", "Сердце Пармы", "Либерея: Охотники за сокровищами", "Обратимая реальность" и "Конёк-Горбунок", сообщает RT.
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Ситуация требует внимания и мониторинга со стороны соответствующих служб и населения.
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