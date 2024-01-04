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Январь станет насыщенным кинематографическим месяцем с разнообразными премьерами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:10

Январь станет насыщенным кинематографическим месяцем с разнообразными премьерами

В числе выдающихся кинопроизведений, ожидаемых в этот месяц, — долгожданное продолжение комедии "Холоп" под названием "Холоп-2". Оригинал этой комедии в 2019 году пользовался огромной популярностью, став лидером проката.

Кроме того, киноманов ожидают настоящие шедевры различных жанров. В новом киносезоне зрителям представят классику киноискусства, такую как "Бременские музыканты" и "Мастер и Маргарита". Эти знаковые постановки обещают удивить своими новыми интерпретациями и завоевать сердца публики.

Внимание также заслуживает военная драма "Воздух" от режиссера Алексея Германа-младшего, рассказывающая историю отважных девушек-летчиц, присоединившихся к авиаполку в начале войны. Фильм создан с особым вниманием к деталям, стремясь передать атмосферу настоящей войны и показать настоящих героев.

В сфере спортивной драмы выделяется "Большая гонка. Лянча против Ауди", рассказывающая о жесткой конкуренции между немецкой Audi и итальянской Lancia в чемпионате мира по ралли в 1983 году. Фильм обещает стать настоящим приключением для любителей автоспорта, сообщает NVL.

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