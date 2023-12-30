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На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:41

На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров

На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.

Современные зарубежные произведения, такие как серия фильмов о Гарри Поттере и трилогия "Властелин колец", пользуются популярностью у 13% зрителей, в то время как 9% выбирают современные российские фильмы, включая "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Холоп". Классика вроде "Один дома" также не теряет актуальности, привлекая 8% зрителей.

Интересно, что 23% опрошенных не считают кино основным аспектом новогодних каникул. Женщины предпочитают советское кино, в то время как мужчины охотнее выбирают современные российские фильмы и сериалы. В целом отмечается увеличение интереса к отечественным новинкам, что свидетельствует о росте их популярности среди российских зрителей по сравнению с предыдущим годом, сообщает Российская Газета.

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