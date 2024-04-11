В сети состоялся официальный релиз фильма "Командир", основанный на реальной истории

В сети стал доступен фильм "Командир" 2024 года выпуска. Эта лента повествует о реальной истории, которая случилась в период перестройки. 1 декабря 1988 года произошло страшное происшествие - боевики захватили автобус со школьниками в городе Орджоникидзе (Владикавказ). Молодая учительница поехала со своим классом на экскурсию в одну из типографий.

После окончания экскурсии их и взяли в заложники. Молодой педагог с детьми оказался в чужом автобусе. Им сказали, если они попытаются бежать или звать на помощь, то их спалят заживо. В автобусе было несколько канистр с бензином. Террористы поставили условия властям: выплатить 2 миллиона долларов, выдать оружие, бронежилеты и самолёт, чтобы пересечь советскую границу.

Сотрудники правоохранительных органов сразу поспешили спасти детей, но для начала надо было разработать план. Этим и занялся Геннадий Зайцев, руководитель отряд специального назначения "Альфа", которого в фильме сыграл Кирилл Зайцев.

В результате террористы смогли сбежать в Израиль, но власти СССР быстро связались с руководством страны. Израильская сторона выдала злоумышленников, которых потом поместили в Лефортовскую тюрьму.

Фильм "Командир" можно посмотреть по подписке Кинопоиск HD, Wink, Okko, Kion.