В сети состоялся официальный релиз фильма "Командир", основанный на реальной истории

В сети стал доступен фильм "Командир" 2024 года выпуска. Эта лента повествует о реальной истории, которая случилась в период перестройки. 1 декабря 1988 года произошло страшное происшествие - боевики захватили автобус со школьниками в городе Орджоникидзе (Владикавказ). Молодая учительница поехала со своим классом на экскурсию в одну из типографий.
После окончания экскурсии их и взяли в заложники. Молодой педагог с детьми оказался в чужом автобусе. Им сказали, если они попытаются бежать или звать на помощь, то их спалят заживо. В автобусе было несколько канистр с бензином. Террористы поставили условия властям: выплатить 2 миллиона долларов, выдать оружие, бронежилеты и самолёт, чтобы пересечь советскую границу.
Сотрудники правоохранительных органов сразу поспешили спасти детей, но для начала надо было разработать план. Этим и занялся Геннадий Зайцев, руководитель отряд специального назначения "Альфа", которого в фильме сыграл Кирилл Зайцев.
В результате террористы смогли сбежать в Израиль, но власти СССР быстро связались с руководством страны. Израильская сторона выдала злоумышленников, которых потом поместили в Лефортовскую тюрьму.
Фильм "Командир" можно посмотреть по подписке Кинопоиск HD, Wink, Okko, Kion.
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