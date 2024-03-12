В возрасте 79-и лет скончалась актриса и режиссер Галина Яцкина

На 80-м году жизни скончалась актриса и режиссёр Галина Яцкина. Она снялась и сняла большое количество как документальных, так и игровых фильмов, среди которых значатся: Женщины, Уроки французского, Слово для защиты.

Это была необычайно яркая личность. Яцкина в нулевые и десятые годы посвятила свою профессиональную деятельность съёмкам документального кино, посвящённого советским женщинам, которые прошли одну из самых страшных и затяжных войн конца XX века - Афганскую.

Помимо актерской и режиссёрской деятельности, актриса защитила кандидатскую и даже близко общалась c семьей первого президента России Бориса Ельцина. Женщина даже успела дать ему уроки актерского мастерства, чтобы политик лучше держался перед камерами во время телеэфиров.