В кинотеатре "Центральный" состоится премьера документального фильма про экспедицию на остров Беннетта

Фильм "Кочевники Ледовитого океана. Тайны острова туманов", чья премьера намечена на 14 марта, расскажет об экспедиции на остров Беннетта.
В данной экспедиции участвовало всего лишь восемь человек, которые на надувных судах достигли ряда северных островов: Большой и Малый Ляховский, Земля Бунге, Фадеевский, Новая Сибирь и др. Сама экспедиция продлилась два года, начиная с 2020 по 2022.
Данный фильм носит документально-приключенческий характер и подробно расскажет о том, как проходила экспедиция на остров Беннетта, где члены экспедиционной команды возвели традиционное якутское жилище, а потом установили на ничейной земле столб для привязки лошадей. По повериям якутского народа в месте, где стоит этот столб, автоматически появляются хозяева.
Премьера фильма запланирована на 14 марта 2024 года. Ленту покажут на экране кинотеатра "Центральный" в Якутске. После премьеры в "Центральном" фильм официально выйдет в широкий прокат по всему городу.
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