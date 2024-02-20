"Вернуть любой ценой": в России выходит новый сериал с участием Пускепалиса

23 февраля в День защитника Отечества на платформе kion выйдет сериал «Вернуть любой ценой», посвящённый войне в Афганистане. Сериал ещё примечателен тем, что одну из главных ролей там исполнил ныне покойный известный российский актёр Сергей Пускепалис.
Сериал повествует о молодой девушке, которая отправилась на стажировку в зону боевых действий в Афганистан. Стажировка должна проходить в военном госпитале. Девушка решилась на такой смелый шаг, чтобы попасть в вуз, пройдя тем самым жесткий конкурсный отбор. Девушка встречает в госпитале офицера, в которого влюбляется. Тот отвечает взаимностью. Так начинается история великой любви в условиях жестокой и кровавой войны.
Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года, перегоняя микроавтобус для нужд Донбасса. Его машину сплющило и выбросило с дороги в ходе столкновения с грузовым автомобилем.
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