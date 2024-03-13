Дев Патель дебютировал со своей режиссерской работой "Манкимен"

Известный британский актёр индийского происхождения Дев Патель, который сыграл в ряде популярных фильмов "Лев", "История Дэвида Копперфильда" и "Миллионер из трущоб", снял собственную полнометражную картину "Манкимен" .

Лента повествует о персонаже, который является участником боев без правил, а также работает в элитном ночном клубе в Мумбаи.

Фильм носит остросоциальный подтекст. Представители элиты, приходящие в клуб, погрязли в пороке и разврате. Герой Дева Пателя видит происходящее и твёрдо ставит перед собой цель: начать упорную борьбу за справедливость.

В России боевик "Манкимен" официально выйдет на большие экраны 11 апреля 2024 года.