Дев Патель дебютировал со своей режиссерской работой "Манкимен"

Известный британский актёр индийского происхождения Дев Патель, который сыграл в ряде популярных фильмов "Лев", "История Дэвида Копперфильда" и "Миллионер из трущоб", снял собственную полнометражную картину "Манкимен" .
Лента повествует о персонаже, который является участником боев без правил, а также работает в элитном ночном клубе в Мумбаи.
Фильм носит остросоциальный подтекст. Представители элиты, приходящие в клуб, погрязли в пороке и разврате. Герой Дева Пателя видит происходящее и твёрдо ставит перед собой цель: начать упорную борьбу за справедливость.
В России боевик "Манкимен" официально выйдет на большие экраны 11 апреля 2024 года.
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