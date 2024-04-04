"Онегин" собрал в прокате 700 миллионов рублей за три недели

Премьера фильма "Онегин" от режиссёра Сарика Андреасяна состоялась 7 марта. За три недели фильм собрал в прокате 700 миллионов рублей. Многие критики и журналисты предсказывают картине планку в 800 миллионов.

Фильм является одноименной экранизацией романа в стихах Александра Пушкина. Экранизация полностью повторяет сюжет оригинального произведения. Фильм делится на несколько эпизодов в хронологической последовательности. Изредка повествование перебивается сценами с самим Пушкиным, которого сыграл Владимир Вдовиченков, читающий в кадре отрывки из самого романа.

Главные роли в ленте сыграли: Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков и др.