"Онегин" собрал в прокате 700 миллионов рублей за три недели

Премьера фильма "Онегин" от режиссёра Сарика Андреасяна состоялась 7 марта. За три недели фильм собрал в прокате 700 миллионов рублей. Многие критики и журналисты предсказывают картине планку в 800 миллионов.
Фильм является одноименной экранизацией романа в стихах Александра Пушкина. Экранизация полностью повторяет сюжет оригинального произведения. Фильм делится на несколько эпизодов в хронологической последовательности. Изредка повествование перебивается сценами с самим Пушкиным, которого сыграл Владимир Вдовиченков, читающий в кадре отрывки из самого романа.
Главные роли в ленте сыграли: Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков и др.
Захарова обвиняет власти Армении в предательстве интересов своего народа
Власти Армении готовы разорвать дружественные отношения с Москвой и другими странами-партнерами по ОДКБ ради эфемерных бонусов от Запада.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
CD Project Red работает над новой трилогией игровой серии "Ведьмак"
Польская игровая студия CD Project Red сообщила, что заканчивает разработку и обновление к игре "Cyberpunk 2077". Студия полностью перешла к разработке целого ряда важных проектов, среди которых первая часть новой трилогии во вселенной Ведьмака, ремейк первой игры в серии "Ведьмак", а также продолжение оригинальной игры "Cyberpunk 2077".
Игра "Смута" выйдет уже сегодня на платформе VK Play
Игра "Смута" от российского разработчика Сайберия Нова выйдет уже сегодня, 4 апреля. Игра будет доступна эксклюзивно для площадки VK Play.