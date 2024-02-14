Премьера фильма "Орден деда" от участника СВО состоялась в Магаданской библиотеке

Андрей Аксанов (участник СВО) представил свой короткометражный фильм. Лента носит название «Орден деда». Премьера короткометражки состоялась в Магаданской библиотеке. Сам Андрей ветеран двух чеченских войн. В зону СВО поехал добровольно.

Участие в создании фильма принял военный корреспондент Игорь Дадашев, который представил кинозрителю свои военные песни.

Сюжет фильма является отражением СВО и Великой Отечественной войны. Режиссёр хотел показать силу русского духа и несгибаемую волю к победе. Герои фильма демонстрируют мужество и храбрость, показывая зрителю патриотизм и отвагу российского и советского солдата.