Премьера фильма "Орден деда" от участника СВО состоялась в Магаданской библиотеке

Андрей Аксанов (участник СВО) представил свой короткометражный фильм. Лента носит название «Орден деда». Премьера короткометражки состоялась в Магаданской библиотеке. Сам Андрей ветеран двух чеченских войн. В зону СВО поехал добровольно.
Участие в создании фильма принял военный корреспондент Игорь Дадашев, который представил кинозрителю свои военные песни.
Сюжет фильма является отражением СВО и Великой Отечественной войны. Режиссёр хотел показать силу русского духа и несгибаемую волю к победе. Герои фильма демонстрируют мужество и храбрость, показывая зрителю патриотизм и отвагу российского и советского солдата.
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