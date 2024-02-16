Сериал "Метод" возвращается в рамках третьего сезона в 2025 году

Известный российский режиссёр Юрий Быков, автор фильмов "Дурак", "Майор", "Жить", "Завод", "Сторож", вернётся к съемкам своего телевизионного хита "Метод".

Изначально первый сезон сериала, который снял Юрий, был комиксом, как признавался сам же режиссёр. Второй сезон превратился в мистический хоррор, а третий будет самым реалистичным и приземлённым, обещает автор и режиссёр проекта.

Сериал начал выходить с 2015 года. Он представлял собой детективный сюжет про поимку маньяков. Главный герой (Константин Хабенский) является известным следователем, который убивает маньяков, а не предаёт их официальному правосудию. Его напарница (Паулина Андреева) продолжает его дело во втором сезоне.

Первые два сезона проекта напоминали смесь "Настоящего детектива" и "Декстера", но уже в декорациях современной России.

В 2023 году сериал "Метод" продлили на третий сезон. Спустя несколько лет в сериал вернулся его главный режиссёр Юрий Быков. Выход начала третьего сезона намечен на 2025 год. Сериал снова вернет серьезный дух и станет наиболее реалистычным, чем его предшественники.