Сериал "Метод" возвращается в рамках третьего сезона в 2025 году

Известный российский режиссёр Юрий Быков, автор фильмов "Дурак", "Майор", "Жить", "Завод", "Сторож", вернётся к съемкам своего телевизионного хита "Метод".
Изначально первый сезон сериала, который снял Юрий, был комиксом, как признавался сам же режиссёр. Второй сезон превратился в мистический хоррор, а третий будет самым реалистичным и приземлённым, обещает автор и режиссёр проекта.
Сериал начал выходить с 2015 года. Он представлял собой детективный сюжет про поимку маньяков. Главный герой (Константин Хабенский) является известным следователем, который убивает маньяков, а не предаёт их официальному правосудию. Его напарница (Паулина Андреева) продолжает его дело во втором сезоне.
Первые два сезона проекта напоминали смесь "Настоящего детектива" и "Декстера", но уже в декорациях современной России.
В 2023 году сериал "Метод" продлили на третий сезон. Спустя несколько лет в сериал вернулся его главный режиссёр Юрий Быков. Выход начала третьего сезона намечен на 2025 год. Сериал снова вернет серьезный дух и станет наиболее реалистычным, чем его предшественники.
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