В фильме "Манюня: Приключения в Москве" появится Юрий Никулин

Один из основных исполнительных продюсеров франшизы "Манюня" Гевонд Андреасян заявил, что ведутся съемки очередной части семейной комедии "Манюня", которая будет носить название: "Манюня: Приключения в Москве". Продюсер отметил, что они получили разрешение от семьи Юрия Никулина на использование его образа для фильма.
Сообщается, что в фильме появится известный советский актёр, воссозданный с помощью технологии нейросети.
Официальная дата релиза картины 30 мая. По сюжету главная героиня и ее друзья попадают в Москву 1980х годов, где встречают Юрия Никулина, который сыграет одну из главных ролей в судьбе персонажей ленты.
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