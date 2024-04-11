Фестивальная драма "Королевство зверей" будет официально доступна в четырех российских домашних кинотеатрах

В домашних кинотеатрах стартовали показы европейской новинки "Королевство зверей", которую уже можно посмотреть на Okko, Кинопоиск HD, Wink и Kion.
"Королевство зверей" - французский фильм, повествующий о подростке Эмиле, который медленно превращается в птицу. Франсуа (отец Эмиля) не так давно потерял свою супругу, которая обернулась в зверя и не узнает собственных мужа и сына.
Некоторые обозреватели и критики усмотрели в фильме отсылку к пандемии Covid-19, что не безосновательно. В сеттинге ленты многие люди в ходе непонятной науке эпидемии начали терять человеческий облик не только физически, но и морально. Зараженные начинают звереть и нападать на людей, а также стремятся вырваться из оков больниц в естественную среду обитания.
Режиссером ленты выступил Тома Кайе, для которого эта лента стала самой громкой в карьере. Главные роли сыграли: Ромен Дюрис, Поль Киршер, Адель Экзаркопулос и др.
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