Фестивальная драма "Королевство зверей" будет официально доступна в четырех российских домашних кинотеатрах

В домашних кинотеатрах стартовали показы европейской новинки "Королевство зверей", которую уже можно посмотреть на Okko, Кинопоиск HD, Wink и Kion.

"Королевство зверей" - французский фильм, повествующий о подростке Эмиле, который медленно превращается в птицу. Франсуа (отец Эмиля) не так давно потерял свою супругу, которая обернулась в зверя и не узнает собственных мужа и сына.

Некоторые обозреватели и критики усмотрели в фильме отсылку к пандемии Covid-19, что не безосновательно. В сеттинге ленты многие люди в ходе непонятной науке эпидемии начали терять человеческий облик не только физически, но и морально. Зараженные начинают звереть и нападать на людей, а также стремятся вырваться из оков больниц в естественную среду обитания.

Режиссером ленты выступил Тома Кайе, для которого эта лента стала самой громкой в карьере. Главные роли сыграли: Ромен Дюрис, Поль Киршер, Адель Экзаркопулос и др.