В Москве 9 мая состоится праздничный салют в честь Дня Победы. Главные места для его просмотра включают панорамную площадку Аллеи спортивной славы на "Воробьевых горах" и смотровую площадку МГУ. Салют начнется в 22:00 и продлится около 10 минут.
Также зрителям предлагают речные прогулки на теплоходах стоимостью около 3000 рублей. Московская канатная дорога скорректирует график работы, а станция "Воробьёвы горы" будет доступна с 16:00 до 20:30.
Особое световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ, которое окрасится в золотисто-красные цвета. Останкинская телебашня подготовила ролик для медиафасада и включит тематическую подсветку в поддержку акции "Бессмертный полк", сообщает Вечерняя Москва.
Фото: commons.wikimedia.org/Aleksey Maramzin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Xiaomi представила новый модульный вентилятор
Xiaomi представила новый модульный напольный вентилятор Mijia DC Inverter Pro, который работает от инверторного мотора, обеспечивая тихую работу и имитацию восьми видов естественного ветра.
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину
Генсекретарь военно-политического бока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и страны Альянса не будут отправлять войска на территорию, а также подметил, что Украина об этом их и не просила.
На Солнце зафиксированы две вспышки высочайшего класса
На Солнце произошли две вспышки высочайшего класса. Первая, X1.0, случилась в 00:40 по московскому времени и длилась 50 минут.
Ученые выяснили, что удаление аппендикса может снизить риск развития рака кишечника
Исследователи из Медицинского университета Фукусимы и Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что удаление аппендикса может снизить риск развития специфического типа рака кишечника, связанного с бактериями Fusobacterium nucleatum.