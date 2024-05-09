В Москве 9 мая состоится праздничный салют в честь Дня Победы. Главные места для его просмотра включают панорамную площадку Аллеи спортивной славы на "Воробьевых горах" и смотровую площадку МГУ. Салют начнется в 22:00 и продлится около 10 минут.

Также зрителям предлагают речные прогулки на теплоходах стоимостью около 3000 рублей. Московская канатная дорога скорректирует график работы, а станция "Воробьёвы горы" будет доступна с 16:00 до 20:30.

Особое световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ, которое окрасится в золотисто-красные цвета. Останкинская телебашня подготовила ролик для медиафасада и включит тематическую подсветку в поддержку акции "Бессмертный полк", сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksey Maramzin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)