"По Фрейду" вышел в ограниченный прокат в России

18 апреля в кинотеатре "Кунцева Плаза" сети Mori Cinema состоится премьерный показ фильма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом в главной роли, также лента вышла в ограниченный прокат в кинотеатре "Октябрь" сети Каро 11.

Основное повествование происходит в разгар Второй Мировой войны, когда немецкие войска вошли в Польшу в 1939 году. Два главных героя ленты психиатр Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) и писатель Клайв Льюис (Мэттью Гуд). Оба актёра играют реальных исторических личностей, придерживающихся совершенно разных взглядов. Льюис искренне верит в существование Бога, Фрейд является ярым атеистом.

Фильм представляет собой камерную драму, ядром которой является спор между диаметрально противоположно настроенными людьми в области религиозных воззрений.