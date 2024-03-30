Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 92,366
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 99,5299
В Саратове в кинотеатре
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:17

В Саратове в кинотеатре "Победа" продолжат показывать бесплатные фильмы и мультфильмы

В апреле в саратовском кинотеатре "Победа" будут продолжены бесплатные показы фильмов и мультфильмов. Расписание на апрель уже доступно в сообществе "Пионера" на платформе социальной сети "ВКонтакте".

Бесплатные сеансы запланированы на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля. Все показы, за исключением 12 апреля, будут проводиться в 12:00 и 14:00. В честь Дня космонавтики, 12 апреля, будут представлены документальный фильм "Мой папа космонавт" в 15:00, мультфильм "Белка и Стрелка: лунные приключения" в 16:00, а также документальный фильм "Геннадий Голобоков: человек и художник будущего". Общее количество фильмов в программе — 17.

Напомним, что кинотеатр "Победа", который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, был закрыт 1 июня 2020 года из-за пандемии. Первый фильм после закрытия был показан только через три года, в рамках празднования Дня Победы в 2023 году. Это был художественный фильм "Звезда", снятый по одноименной повести Эммануила Казакевича. С тех пор было организовано несколько дополнительных киносеансов.

Мир

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

﻿В северной части Израиля раздались сигналы тревоги воздушной сирены, предупреждая о возможной опасности ракетного нападения.

Читать полностью
Volkswagen презентовал новое средство для улучшения безопасности на дорогах

Volkswagen презентовал новое средство для улучшения безопасности на дорогах

Volkswagen представил инновационное решение для безопасности на дорогах — RooBadge — аудио-средство, разработанное специально для отпугивания кенгуру.

Читать полностью

Общество

В Липецкой области дневная температура превысит рубеж в 20 градусов

В Липецкой области дневная температура превысит рубеж в 20 градусов

﻿Средние суточные температуры воздуха ожидаются в пределах 12-14 градусов Цельсия, что превышает климатическую норму на 9-11 градусов.

Читать полностью
Минобороны РФ сообщило о 18 сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

Минобороны РФ сообщило о 18 сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

На прошлой неделе во время проведения специальных военных операций российским вооруженным силам сдалось в плен 18 украинских военнослужащих, как сообщило Министерство обороны РФ.

Читать полностью

Новости