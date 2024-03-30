В Саратове в кинотеатре "Победа" продолжат показывать бесплатные фильмы и мультфильмы

В апреле в саратовском кинотеатре "Победа" будут продолжены бесплатные показы фильмов и мультфильмов. Расписание на апрель уже доступно в сообществе "Пионера" на платформе социальной сети "ВКонтакте".

Бесплатные сеансы запланированы на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля. Все показы, за исключением 12 апреля, будут проводиться в 12:00 и 14:00. В честь Дня космонавтики, 12 апреля, будут представлены документальный фильм "Мой папа космонавт" в 15:00, мультфильм "Белка и Стрелка: лунные приключения" в 16:00, а также документальный фильм "Геннадий Голобоков: человек и художник будущего". Общее количество фильмов в программе — 17.

Напомним, что кинотеатр "Победа", который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, был закрыт 1 июня 2020 года из-за пандемии. Первый фильм после закрытия был показан только через три года, в рамках празднования Дня Победы в 2023 году. Это был художественный фильм "Звезда", снятый по одноименной повести Эммануила Казакевича. С тех пор было организовано несколько дополнительных киносеансов.