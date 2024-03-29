Керем Бюрсин сыграет главную роль в турецкой адаптации популярного российского фильма "Холоп"

Продюсер Карина Миа Сатлыкова выразила уверенность в успехе проекта в Турции благодаря новому сценарию, иной исторической эпохе и привлекательному касту, возглавляемому Керемом Бюрсином. Дистрибьюцией займется компания "Централ партнершип", а сам режиссер оценил возможность выхода франшизы на международный рынок.
Вторая часть оригинального фильма "Холоп" стала одним из самых кассовых релизов 2024 года, собрав 3,85 млрд рублей проката.
Съемки сиквела завершились летом 2023 года, а его премьера запланирована на 2025 год. Оригинальный фильм, вышедший в 2019 году, также пользовался успехом, собрав три миллиарда рублей в прокате и долгое время оставаясь лидером российского рейтинга, сообщает Газета.Ру.
В США был представлен обновленный пикап Hyundai Santa Cruz
Hyundai Santa Cruz 2025 года был представлен на автомобильном рынке с обновленным экстерьером и существенными улучшениями в интерьере, сохраняя при этом знакомые двигатели.
Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR
Kia K4 5DR является преемником седана Forte, известного также как Cerato на некоторых рынках.
В АТОР сообщили о росте спроса на российские морские курорты
По информации от директора по развитию туризма Российского Союза Туриндустрии (АТОР) Андрея Ромашкина спрос на летние курорты на морских побережьях России увеличился на 40-60%.
В России стартовали продажи среднеразмерного пикапа Foton Tunland G7
Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л. с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, обладает полным приводом и полезной нагрузкой до 905 кг.