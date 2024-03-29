Керем Бюрсин сыграет главную роль в турецкой адаптации популярного российского фильма "Холоп"

Продюсер Карина Миа Сатлыкова выразила уверенность в успехе проекта в Турции благодаря новому сценарию, иной исторической эпохе и привлекательному касту, возглавляемому Керемом Бюрсином. Дистрибьюцией займется компания "Централ партнершип", а сам режиссер оценил возможность выхода франшизы на международный рынок.

Вторая часть оригинального фильма "Холоп" стала одним из самых кассовых релизов 2024 года, собрав 3,85 млрд рублей проката.

Съемки сиквела завершились летом 2023 года, а его премьера запланирована на 2025 год. Оригинальный фильм, вышедший в 2019 году, также пользовался успехом, собрав три миллиарда рублей в прокате и долгое время оставаясь лидером российского рейтинга, сообщает Газета.Ру.