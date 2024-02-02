Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России

"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.

Мультфильм входит во франшизу "Три богатыря" от анимационной студии "Мельница" и кинокомпании СТВ. За время своего проката, начавшегося 28 декабря 2023 года, фильм заработал более 1 миллиарда рублей, что стало уникальным случаем в истории отечественного кинопроката. Глава СТВ и соучредитель "Мельницы" Сергей Сельянов выразил удивление от такого успеха, подчеркнув важность этого момента для российской анимационной индустрии. "Три богатыря и Пуп Земли" — 12-ый фильм во франшизе, которая началась в 2004 году, и этот успех подчеркивает стабильность и популярность серии среди зрителей, сообщает ТАСС.