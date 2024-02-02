Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России

"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.
Мультфильм входит во франшизу "Три богатыря" от анимационной студии "Мельница" и кинокомпании СТВ. За время своего проката, начавшегося 28 декабря 2023 года, фильм заработал более 1 миллиарда рублей, что стало уникальным случаем в истории отечественного кинопроката. Глава СТВ и соучредитель "Мельницы" Сергей Сельянов выразил удивление от такого успеха, подчеркнув важность этого момента для российской анимационной индустрии. "Три богатыря и Пуп Земли" — 12-ый фильм во франшизе, которая началась в 2004 году, и этот успех подчеркивает стабильность и популярность серии среди зрителей, сообщает ТАСС.
Ученые из США выявили новые причины сложностей похудения для людей с избыточным весом
Исследование ученых из университета штата Калифорния выявило, что у людей с избыточным весом сложности в процессе похудения могут быть связаны с метаболической дисфункцией, вызванной изменениями в функционировании митохондрий.
На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
Лимон был обнаружен в задней части шкафа XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Brettells. Фрукт имел надпись о том, что его подарили мисс Бакстер в 1739 году.
Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком
Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.
Врач Габуев высказал мнение о неожиданной пользе бананов для здоровья
Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев подчеркнул, что высокое содержание калия в бананах может положительно сказаться на работе сердца, поскольку один плод содержит 9% суточной нормы этого элемента.