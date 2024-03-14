Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо рассказал о своих впечатлениях от интервью президента России Владимира Путина. По его словам, казалось, будто Путин обращается конкретно к Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому, написал Филиппо на своей странице в социальной сети.
- Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского! - сообщил Филиппо.
Все дело во фразе Путина о переговорных позициях между странами. Лидер РФ считает, что они должна основываться на реальной ситуации "хотелках после применения психотропных средств". Филиппо выразил уверенность, что Макрон оценит заявление.
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